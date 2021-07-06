شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول بدءا من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول بدءا من أغسطس

التأمينات تعلن إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول بدءا من أغسطس

وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بروتوكول تعاون مشترك بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، يأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، وانطلاقاً من دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى العمل على توفير كافة السبل لنشر الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمى.

جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على أموال وممتلكات زوجتى حسن راتب وابنته

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، التحفظ على الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة لزوجتى رجل الأعمال حسن كامل راتب، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت".

مصطفى مدبولى من أسوان: الرئيس يتابع كل تفاصيل تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى محافظة أسوان، قادماً من الأقصر، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث كان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك في مستهل زيارته إلى المحافظة للوقوف على سير العمل بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية ترفع الحجز التحفظى رسميا عن "إيفرجيفن"

وافق المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، رسميًا علي الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، قبل قليل، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتنسى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا غدًا.

قناة السويس تخطر ربان "إيفرجيفن" بقرار المحكمة رفع الحجز عن السفينة.. فيديو

صعد قبل قليل، محضر المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، بصحبة محامى هيئة قناة السويس على متن سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، وتم إخطار ربان السفينة رسميًا بقرار المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، برفع الحجز التحفظى رسميًا على السفينة، بناء علي طلب هيئة قناة السويس، بعد التوصل لتوقيع اتفاق تسوية مع الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن.

تحويلات مرورية بطريق العين السخنة لمدة شهر بسبب إنشاء كوبرى

تجرى الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية لحركة السيارات بطريق العين السخنة لمدة شهر، بسبب إنشاء كوبرى تقاطع الطريق مع وصلة أم القمر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات، لحين الانتهاء من الأعمال.

القومية للأنفاق: عرض فرنسى للمشاركة فى تنفيذ الخط السادس للمترو

أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق تلقى عرض من شركات فرنسية للمشاركة فى تنفيذ الخط السادس للمترو الممتد من الخصوص حتى المعادس بطول 30 كم.

إجلاء أكثر من 20 ألف شخص بسبب فيضان جنوبى غرب الصين

أجلت السلطات الصينية، أكثر من 20 ألفا شخص بعدما تسببت الأمطار الغزيرة فى ارتفاع منسوب الأنهار فى تشونغتشينغ التى تعد أحد أكبر المدن الصينية جنوبى غرب الصين.

ذكرى وفاة منسى.. أسطورة حاربت التكفيريين حيا وميتا.. فيديو

تمر اليوم، ذكرى استشهاد البطل أحمد منسى، الذى استشهد يوم 7 يوليو من عام 2017 دفاعا عن كمين البرث فى سيناء ضد الجماعات الإرهابية، الشهيد البطل المقاتل العقيد أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة المولود فى 4 أكتوبر 1978 بمنيا القمح بالشرقية، التحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية، بعد التخرج عمل كضابط بوحدات الصاعقة، خدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال.

11 مليون متابع لـ"الخليج 365" على "تويتر".. شكرا لثقتكم

يواصل الخليج 365 التأكيد على صدارته، ليس فقط على مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية، ولكن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعى، والمحتوى الرقمى الجديد والجاذب، فوصل الحساب الرسمى لـ ”الخليج 365” على تويتر إلى 11 مليون متابع، ليعزز ”الخليج 365” تفوقه وصدارته للمشهد الصحفى والإعلامى برؤى مختلفة وتصورات أكثر تجددا وتطورا.

طقس حار غدا بالقاهرة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

تكنولوجيا يورو 2020.. من الساعة للنظارة إلى الجوانتى أبو مسامير

فرضت الوسائل التكنولوجية نفسها علي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وكان لها كلمة مع المدربين واللاعبين بحثاً عن التميز أمام المنافسين.

سامح شكرى يؤكد لمندوبى روسيا والصين بمجلس الأمن ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة

استقبل وزير الخارجية، سامح شكرى، الثلاثاء، المندوبين الدائمين لروسيا والصين في مجلس الأمن الدولى خلال لقاءاته المكثفة في نيويورك، مؤكدا موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، وضرورة اضطلاع المجلس بمسئولياته تجاه هذه القضية.

ضبط متهم بحادث مقتل عروس وإصابة أخرى فى حفل عبدة الشيطان بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث الدقهلية بالاشتراك مع الأمن العام من ضبط المتهم الثانى فى واقعة حفل عبدة الشبطان باتميدة والتى راح ضحيتها عروس بالقربة وإصابة فتاة أخرى حيث تم ضبط أحمد. أ. م 18 سنة الذى كان هاربا بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وذلك بالتنسيق مع إدارة البحث بالقليوبية وفرع الأمن العام بالدقهلية.

كما قررت النيابة العامة حبس المتهم جمال محمد ميسرة المقيم بقرية اتميدة التابعة لمركز ميت غمر والمتهم الأول بواقعة مقتل الفتاة وإصابة أخرى وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع إرسال المتهم إلى مصلحة الطب الشرعى غدا لأخذ عينة بول ودماء منه وفحصها لاستبيان ما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة أم لا.

فاينانشيال تايمز تشكك فى دعوة أبى أحمد لوقف إطلاق النار فى إقليم تيجراى

تحدثت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن الأوضاع فى تيجراى بإثيوبيا، وقالت إن القتال ونقص الغذاء يبدد الآمال بوقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة، أن جبهة التحرير الشعبي فى تيجراى طالبت حكومة أديس أبابا، بعد دعوتها لوقف إطلاق النار، بأن تسحب كل قواتها وقوات حلفائها من المنطقة الشمالية، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل فى الفظائع التى ارتكبتها قوات إثيوبيا وإعادة حكومة جبهة التحرير فى تيجراى.

وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أن أبى متهم بمواصلة الصراع الذى أطلق العنان للاغتصاب والمذابح والتطهير العرقى، وهو ما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على مجموعة من المسئولين الإثيوبيين.