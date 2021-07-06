شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: آﺑﻰ أﺣﻤﺪ ﻳﺤﺮق إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ وﻳﺘﺤﺪى القوانين اﻟﺪوﻟﻴﺔ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها آﺑﻰ أﺣﻤﺪ ﻳﺤﺮق إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ وﻳﺘﺤﺪى القوانين اﻟﺪوﻟﻴﺔ.. أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﺗﻌﻠﻦ الملء اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻠﺴﺪ.. ﺑﺎﺣﺚ: ﻳﺴﺘﺨﺪم الملء اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻛﺄداة ﻟﺘﺠﺎوز ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻓﻰ ﺗﻴﺠﺮاى.. اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎزى: إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ دون اﻻﻟﺘﻔﺎت لمصالح اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺨﺮﻃﻮم.. ﺧﺒﺮاء: ﺑﺪء الملء اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ الدوليين.. ﺻﺤﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ: اﻗﺘﺼﺎد أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب المستمرة ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ.

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