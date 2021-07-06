شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: اتصالاتى مع الصين وروسيا تستهدف الخروج بنتائج مثمرة حول أزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن لقاءاته واتصالاته مع وزيرى الخارجية الروسي والصينى، جاءت في إطار جلسة مجلس الأمن التي تناقش أزمة سد النهضة، حيث جرى شرح الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال جلسة مجلس الأمن.

وأضاف سامح شكرى، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، أنه خلال الاتصالات جرت التزكية بالتعاون الدائم بين مصر وروسيا والصين في نطاق متعدد، والدعم المتبادل الذى تتسم به العلاقات المصرية الروسية والعلاقات المصرية الصينية.

واستطرد وزير الخارجية: هذه الأمور لها مناحى وتعقيدات كثيرة ولا بد أن نضعها في الاعتبار، وكان هناك اهتماما بالتزكية والاهتمام بهذه العلاقات والتضامن القائم للخروج بنتائج مثمرة خلال جلسة مجلس الأمن.