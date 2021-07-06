شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتابع حالة مدير الكرة بالفريق الأول ويوجه بالرعاية الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن وزارة الإنتاج الحربى تولى العاملين بها كافة أطر الرعاية الصحية ، وأن حالة الكابتن خالد مهدى مدير الكرة للفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى تتابع بشكل دورى من المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، لافتاً إلى أن هناك لجنة من الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى قد قامت بزيارة خالد مهدى بمركز دكتور ياسين عبد الغفار بمدينة نصر، كما قام اللواء اشرف عبد الحليم عامر رئيس مجلس إدارة نادى المصانع الحربية بزيارة " مهدى " للإطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

وقام المهندس محمد محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب بالتواصل تليفونيا مع الكابتن خالد مهدى للإطمئنان على حالته الصحية مؤكداً له أن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع الحالة الصحية أولاً بأول ووجه بإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة تجاه حالة " مهدى " .

وأشار المتحدث الرسمى للوزارة أن قيادات " الإنتاج الحربى " على تواصل دائم ومستمر بجميع العاملين بالشركات والوحدات التابعة للوزارة ، لافتاً إلى أن "مهدى " تم تعينه فى عام 2006 بشركة بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) وقد تم إنتدابه بمأمورية لنادى الإنتاج الحربى إعتباراً من أغسطس 2010 وقد آدى ومنح الفريق الكثير من الجهد والتعب ، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير أفضل طرق العلاج التى تناسب حالته الصحية لإستكمال مسيرته مع فريق الإنتاج الحربى.