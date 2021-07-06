شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية نجحت فى تدويل قضية سد النهضة بالمحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تسعى إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال حلول سلمية وهذه مسئولية مجلس الأمن لتعزيز المسار الإفريقي.

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تولى قضية سد النهضة أهمية قصوى نظرًا لاتصالها المباشر بالأمن القومى المصرى.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إبراز قضية سد النهضة في المحافل الدولية، موضحا أن مصر والسودان يرفضان الإجراء الأحادي بالملء الثاني لسد النهضة.

وقال وزير الخارجية: أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة.