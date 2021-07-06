"الزراعة": تكثيف حملات التفتيش على المجازر استعدادًا لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور عبدالحكيم محمود، تكثيف حملات التفتيش على المجازر استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال محمود - في بيان اليوم الثلاثاء - إن هذه الحملات تأتي بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأضاف أن الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، يرافقه مديرو عموم المجازر والتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية يقومون يوميا بالمرور على المجازر لمتابعة مدى استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه ومراعاة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالمجازر، وكذلك مراعاة الإجراءات الخاصة بالرفق بالحيوان وعدم استخدام القسوة أثناء الذبح.

وأوضح أن المجازر تقوم بذبح الأضاحي وتقديم الرعاية البيطرية مجانا خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للحد من الذبح في الشوارع للحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة من التلوث.

وأشار إلى توجيهات وزير الزراعة بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن استعدادا للعيد، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال الأجازة.