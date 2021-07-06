الرئيس وجه بدعم طلبة الجامعات.. التضامن: الدعم النقدي يبلغ حاليًا ٢٠ مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدعم النقدي بلغ عام ٢٠١٤ نحو 3.6 مليار جنيه وأصبح الآن ٢٠ مليار جنيه، والدعم النقدي يشمل مؤشرات التغذية والصحة الإنجابية في أول ألف يوم.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بدعم طلاب الجامعات ممن يستحقون الدعم النقدي وليس فقط في المرحلة الثانوي، وكذلك الدعم الصحي لغير القادرين، بحيث يحصل على بطاقات تموين، ويشملهم كل أشكال الدعم وننسق مع كافة الوزارات لوصول الدعم لمستحقيه، ولدينا ربط شبكي لعمل قاعدة بيانات وصلت إلى ٩.٣ مليون مواطن.

وتابعت: "كما أن هناك ٥ مليار من الدعم تذهب إلى المعاقين، وفي الاستهداف نراعي الحالة الاجتماعية، وهذا يقلل تبديد الموارد وجاء من خلال الربط الشبكي مع الوزارات الأخرى".

وأوضحت:" في ملف المسنين لدينا مؤسسات لرعايتهم، وفتحنا وحدة لتوظيف ذوي الإعاقة، وعلى وشك خروج قانون للمسنين، وتواصلنا مع وزير النقل العام الماضي لإعفاء من هم فوق السبعين من أي أعباء مادية في المواصلات العامة، وسوف يكون هناك كارت ذهبي للمواطن المسن فوق ٦٠عامًا بالإضافة إلى مزايا كثيرة يحصل عليها المسنون".

وقالت إن وزارة التخطيط تشارك مع التضامن لحصول ٧٠ ألف أسرة في المرحلة الأولى على سكن كريم، مشيرة إلى أن الفترة القادمة سوف يكون هناك تحسن في حالة السكن للمناطق العشوائية المختلفة.

ولفت إلى أنه في ملف المعاقين وصلنا إلى أكثر من ٤ آلاف جهاز تعويضي وفي ملف التأمينات تم التواصل مع وزارة المالية والخزانة العامة للدولة لفض التشابكات المالية، وسوف يستمر الفض على مدار ٥٠ عامًا بنسبة زيادة متفق عليها.

وأضافت الوزيرة، أن وزارة التضامن لها شق خاص بالحوادث والنكبات بالتعاون مع الهلال الأحمر وتم زيادة المبالغ للأسر المضارة من الإرهاب وصلت إلى ١٠٠ ألف ومعاش يصل إلى ١٥٠٠جنيه.

وأشارت إلى أنه في ملف التمكين الاقتصادي وصلنا إلى ٣٦٠ ألف مشروع من خلال خلال بنك ناصر و وصلنا إلى ٢مليار جنيه حجم الاستثمار في التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي.