مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات "تيو فلاي" الألمانية من دوسلدورف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة "تيو فلاي"، والقادمة من مدينة دوسلدورف التي تقع غرب ألمانيا، تحمل الطائرة علي متنها ١٣٣ راكبًا، ومن المقرر أن تسير الشركة ٣ رحلات أسبوعيًا إلى الغردقة قادمة من دوسلدورف وهانوفر في ألمانيا.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إن المطار استقبل الطائرة بمدافع المياه، وهو العرف المتبع في المطارات الدولية خلال بداية تشغيل الرحلات، أو استئنافها بعد فترة توقف، وقامت العلاقات العامة باستقبال الركاب وتوجيههم، واتخاذ كافة إجراءات الوصول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتأكد من تواجد ما يثبت سلبية تحليل PCR حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

وقام عدد ٥ ركاب بعمل تحليل PCR بالمطار، للكشف عن فيروس كورونا.