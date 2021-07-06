متوفيان و8 مصابين في حادث مرورع بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 أخرون في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا.

وكشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارة ملاكي -تهشم الجزء الأمامي منها- بأخرى ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين نقلوا إلى أقرب مستشفى.

ودفع مدير مرور الجيزة بأوناش الإغاثة لرفع آثار الحادث، وتسيير حرركة السر إلى طبيعتها مع تعزيزا الخدمات المرورية بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم الواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مديير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.