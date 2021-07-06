قطع غائر في الرقبة.. تفاصيل محاولة شاب ذبح صديقه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

شرع شاب في ذبح صديقه بسكين وسط المارة في أحد شوارع حلوان.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا يفيد شروع شاب في قتل صديقه مستخدمًا سلاح أبيض وسط الشارع بحلوان.

انتقل فريق من رجال وحدة مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى "محمد. و"، مصاب بذبح في منطقة الرقبة، وتم نقله إلى المستشفى لإجراءاء العلاج اللازم له.

كشفت تحريات رجال المباحث الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية و"ك. م" بسبب خلاف مالي بينهما.

وأضافت التحريات أن المجني عليه والجاني تعدي كلاً منهما على الآخر، فضرب المتهم صديقه بسكين في منطقة الرقبة أصيب على أثرها بقطع غائر في الرقبة ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سيرالمتهم وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، أمكن فريق وحدة مباحث القسم، من ضبط الجاني وبمواجته اعترف بارتكابة الواقعة وجار عرضه على جهات التحقيق.