تحويل مروري لمدة شهر بطريق العين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحويلة مرورية بطريق العين السخنة؛ لتنفيذ مشروع كوبرى تقاطع طريق القطامية العين السخنة مع طريق وصلة أم القمر مرورا من أعلى طريق القطامية.

وسيتم تنفيذ الأعمال فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه العين السخنة، الأمر الذى يتطلب تحويل الطريق إلى الاتجاه الآخر، حيث يعمل الطريق فى الاتجاه القادم من العين السخنة اتجاه القاهرة بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه لمسافة 1 كيلو متر والعودة مرة أخرى عقب انتهاء منطقة الأعمال.

وأوضحت الإدارة أن مدة تنفيذ الأعمال ستكون شهرا اعتبارا من غد الأربعاء على أن تكون الأعمال والتحويلات على مدار اليوم الكامل.

من جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.