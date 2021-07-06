3 أغسطس.. فضّ أحراز متهمي قضية "التخابر مع داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 8 متهمين خططوا لتفجير محطات سكة حديد رمسيس في القاهرة، وسيدي جابر بالإسكندرية.

وجاء قرار تأجيل القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، لجلسة 3 أغسطس المقبل لندب خبير المساعدات الفنية من الأمن الوطني لفض أحراز القضية.

وتضم القضية كلا من معتز توفيق "أبو خالد الشامي" أجنبي الجنسية، وعمرو يحيى "دودج" مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا" أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد "مصري الجنسية".