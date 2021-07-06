شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون متابع لـ"الخليج 365" على "تويتر".. شكرا لثقتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الخليج 365 التأكيد على صدارته، ليس فقط على مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية، ولكن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعى، والمحتوى الرقمى الجديد والجاذب، فوصل الحساب الرسمى لـ ”الخليج 365” على تويتر إلى 11 مليون متابع، ليعزز ”الخليج 365” تفوقه وصدارته للمشهد الصحفى والإعلامى برؤى مختلفة وتصورات أكثر تجددا وتطورا.

الحساب الرسمى لـ ”الخليج 365”، على تويتر، دائم التجديد والتنوع والتطور، حيث لا يكتفى فقط بالقصص والأخبار الخاصة بالموقع والجريدة، ولكنه أيضا يضع المتابعين فى قلب أحداث "السوشيال ميديا".



صفحة الخليج 365 على تويتر

فريق ”الخليج 365”، ومسئولو حسابات الموقع على السوشيال ميديا، بالتعاون مع أسرة التحرير، ينتقون بشكل لحظى أكثر الأخبار التى تهم القارئ، وتقدم له خدمة إخبارية مميزة، وأيضا مجموعة من الخدمات الهامة التى يحرص رواد السوشيال ميديا على متابعتها، مثل الطقس والعملات ومواعيد المباريات.

الخليج 365، قدم - ومازال - طفرة من حيث المحتوى الرقمى، وتحويل المادة الصحفية إلى شكل أكثر تطورا تواكب العصر، من حيث الصور والفيديوهات وغيرها من المحتوى، فضلا عن المتابعات الحية واللحظية لكافة الفعاليات المصرية والعالمية، التى تستحوذ على اهتمام القراء والمتابعين.