شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات تيجراى: لدينا 8 آلاف أسير من القوات الإثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد قوات تيجراي، إن الحكومة الإثيوبية لا تستطيع الفوز في الحرب، مهددا المسؤولين الاثيوبين قائلا: "إذا لم يتم حل الأزمة سياسيا سيتم حلها عسكريا".. الحرب ستستمر إذا لم يقبل الرئيس الإثيوبي الهزيمة".

وأضاف قائد قوات تيجراي، فى تصريحات نقلتها قناة العربية:" لدينا 8 آلاف أسير من القوات الإثيوبية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى ضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية والوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضى فى إقليم تيجراى بإثيوبيا، مؤكداً أهمية وقف إطلاق نار حقيقي يمهد الطريق لحوار قادر على تحقيق حل سياسي في الإقليم.