شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: السعودية تسير معنا على نفس الخط للتصدى لخطر الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة شؤون الدعوة بالمملكة العربية السعودية، مضيفا: "عندما تكون المملكة العربية السعودية مع مصر تماما في موضوع مواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني، فهي خطوة مهمة، فقد لمست إصرارا سعوديا على تنقية المناهج من الفطر المتطرف وخاصة الفكر الإخوانى، والوزارة هناك تتبناه لأنهم استشعروا خطر الإخوان".

وأضاف وزير الأوقاف: "وزير الشؤون الإسلامية بالمدينة قال لى إنه حضر رسالة الدكتوراه الخاصة به عن خطر جماعة الإخوان، وحينما يأتي هذا الكلام من مسؤول فهو أمر في غاية الأهمية ينم عن مدى اهتمام المملكة بهذا الأمر، المملكة العربية السعودية تسير معنا على نفس الخط بما يسهم في التصدي لخطر هذه الجماعة".

بدأت منذ قليل، الورشة التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان: "30 يونيو والجمهورية الجديدة"، بحضور وزراء التخطيط والأوقاف والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وكبار الكتاب والمفكرين والإعلاميين.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، نظم من قبل جلسة حوارية مفتوحة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ فى ماسبيرو.

وتحدث السيد القصير وزير الزراعة، حول استراتيجيات وزارة الزراعة، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.