شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال حسن راتب بقضية الآثار الكبرى لـ3 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، مساءاً اليوم الثلاثاء، نظر قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، لجلسة 3 أغسطس للإعلان.

يشار إلى أن المحكمة المختصة بجنوب القاهرة، رفضت أمس استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت.

ونظرت المحكمة الاستئناف المقدم من الدكتور خالد أبوبكر، دفاع حسن راتب عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، قررت حبس رجل الأعمال حسن راتب، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالتورط مع نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار، وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، جدد الأربعاء الماضي، حبس رجل الأعمال حسن راتب احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار.