شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى: استضافة مصر الدورة الثامنة يؤكد التزامها بقضايا النهوض بالمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت فعاليات اجتماع كبار المسئولين لمنظمة التعاون الإسلامي ، وذلك ضمن اجتماعات الدورة الثامنه للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6-8 بحضور الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية.

و شهد الاجتماع حضور كل من سايدو سولانا ممثل دولة بوركينا فاسو رئيسة الدورة السابعه للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي للمرأة ، و السفير محمود عفيفى مساعد وزير الخارجية ، والسفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وخلال كلمة السفير محمود عفيفى السفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية و التي ألقاها نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسه الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى ، عبر عن خالص تقديره لهيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن والأسرة بدولة بوركينا فاسو وثمن دورها فى إنجاح الدورة السابقة ببوركينافاسو ، كما رحب بالسفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي ، وتقدم بالشكر لكافة الوفود علي مشاركتهم الكريمة.

فيما أشاد سايدو سولانا فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عن هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن والأسرة بدولة بوركينا فاسو رئيسة الدورة السابعه للمؤتمر الوزاري بدور منظمة التعاون الإسلامي فى دعم تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى الدور المهم للمرأة فى تنمية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى.

وفي كلمته أعرب السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي عن خالص شكره و امتنانة لجمهورية مصر العربية حكومةَ وشعباَ على استضافتها الكريمة للدورة الثامنة لهذا المؤتمر، وعلى الجهود والترتيبات الكبيرة التي بُذلت من أجل إنجاحها، وعن الامتنان لما حظيت به الوفود المشاركة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مؤكدا أن إستضافة جمهورية مصر العربية لهذه الدورة بعد استضافتها للدورة الثانية له عام 2008 وفي هذا الظرف الصعب والمتمثل في تفشي جائحة كورونا والتداعيات التي ترتبت عنها، يمثل دليلاً ناصفاً على الدور الفعال الذي يضطلع به هذا البلد في دعم أنشطة منظمة التعاون الإسلامي وبرامجها مهما كانت الظروف، وكذلك على التزام مصر بقضايا النهوض بالمرأة، ونرجو أن يكون ذلك دأب كافة الدول الأعضاء.

وشدد السفير طارق بخيت على أن التنمية في الدول الأعضاء لا يمكن تحقيقها بدون تفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والإمكانيات وتوفير الفرص لها لتقوم بدورها في رفعة المجتمع.