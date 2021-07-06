شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملة لرفع حواجز حجز أماكن انتظار السيارات بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة، حملات لرفع الحواجز الحديدية وإطارات السيارات التي تستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالشوارع فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بشأن الاستمرار فى شن الحملات بصفة دورية لإزالة التعديات من نهر الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذلك الإطار، شن حى شمال الجيزة حملة لرفع إطارات السيارات والحواجز الحديدية من شوارع المحطة وترعة السواحل تم خلالها رفع 240 إطار سيارة متروك بالشارع بمتابعه من أشرف بكر، رئيس حى شمال.

كما تم شن حملة لرفع إشغالات المحال والمقاهي والكافيتريات بقطاع المنيرة الغربية بشوارع مدينة الأمل وشارع العروبة وشارع بطىء المحور وتم رفع جميع الإشغالات التى تعوق حركة المارة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وفى سياق آخر، واجهت محافظة الجيزة، مخالفات البناء، حيث وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواجهة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى ذلك الإطار قام حى بولاق الدكرور بتنفيذ قرار إزالة لحجرتين تم بناؤها بدون ترخيص بالدور السادس فوق الأرضى بالعنوان شارع أحمد اسماعيل من شارع بهجت الشوربجى، كما تم إزالة حوائط بشارع أم القرى من شارع أبو زيد بدر وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمتابعه من المهندس عبد الله نور، رئيس حي بولاق الدكرور وجار استكمال مجهودات مواجهة مخالفات البناء.