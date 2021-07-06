كاتب بحرينى: قاعدة 3 يوليو البحرية إضافة استراتيجية جديدة للجيش المصرى العظيم

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الكاتب الصحفى البحرينى ابراهيم النهام افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بجمهورية مصر العربية، صفعة مدوية على وجوه الحاقدين والمارقين والمستعمرين الجدد الذين يستميتون منذ الأزل للنيل من الدولة المصرية، عبر خطط الاستهداف الخبيثة التي تحاك في الدهاليز الرطبة، والغرف المظلمة..مؤكدا أن القاعدة المتطورة والعملاقة والمدهشة للداني والقاصي، تمثل إضافة استراتيجية جديدة للجيش المصري العظيم، ونقطة ارتكاز جديدة في البحرين الأحمر والمتوسط، حماية للمنطقة من أية مخاطر محدقة، أو أية محاولات للاختراق والتغلغل.

وقال النهام فى عموده اليومي بصحيفة البلاد البحرينية " فجر جديد" تحت عنوان "قلعة العرب الجديدة " إن قاعدة ٣ يوليو تحمل على عاتقها مهمة تأمين مصر بالساحلين الشمالي والغربي بأحدث التقنيات والتكتيكات العسكرية، ومنع تسلل الفلول الإرهابية القادمة من ليبيا إلى العمق المصري.

وأشار إلى أن القاعدة التي أنشئت على مساحة 10 ملايين متر مربع، هي قلعة العرب الجديدة، والتي تحمل بطياتها رسالة سلام وتنمية للمنطقة، وتحمل اسماً يرتبط بتاريخ الشعب المصري الذي يشكل دائماً صفاً واحداً لمواجهة مد الإرهاب الأسود والعميل.

وأكد أن مصر مستمرة بتوفيق من الله عز وجل، ومن ثم تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء نفسها بنفسها، بكل الميادين رهانها الأول بناء المكون المصري نفسه الذي يقدم للعالم دروساً في الولاء والوفاء للأوطان.. وهنأ مصر وأوطان العرب على تدشين قاعدة 3 يوليو البحرية التي تتحدث للعالم عن قدرات الشباب العربي في بناء أوطانهم، وحماية مقدراتهم ومكتسباتهم الوطنية.