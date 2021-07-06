شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 125 طن مخلفات قمامة وصيانة أعمدة إنارة بالواحات فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مركز الواحات البحرية تكثيف مجهودات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة أعمال النظافة والإنارة، حيث قام المركز تحت إشراف الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية برفع حوالى 125 طن علي مدار يومين مخلفات قمامة بنطاق المدينة والقري التابعة بمدينة الباويطي، بمنطقة سنتر التوني وأيضا بجوار مقهي راشد وبعض الشوارع الجانية وميدان مسجد الرحمن.

كما تم متابعة كنس الأتربة بالشارع الرئيسي من أسفل الأرصفة بالجزيرة الوسطي للمدينة علي جانبي الطريق، وقامت فرق الإنارة بصيانة كشافات ليد لعدد 30 عامود إنارة، بمنطقة جنوب الدائري وبئر خلاوي وشارع فندق الواحة القديمة وشارع وطني بمدينة الباويطى.

وكثفت الوحدة المحلية لقرية منديشة حملات النظافة الموسعة ورفع وتفريغ صناديق القمامة من الشوارع كما تم رفع مخلفات القمامة بشارع منديشة الرئيسي وشارع العجوز ومدخل مركز الشباب وشارع التوحيد .ورفعة الوحدة المحلية لقرية القصر مخلفات القمامة من ميدان النافورة بقرية القصر وشارع الوحدة المحلية لقرية القصر وشارع مكتب مسجد الفتح كما تم البدء في إنشاء ووصب البلدورات الخرسانية بطريق الابراج الجديد بمدينة الباويطي بطول 2.200 كم تقريبا.