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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 125 طن مخلفات قمامة وصيانة أعمدة إنارة بالواحات فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
كما تم متابعة كنس الأتربة بالشارع الرئيسي من أسفل الأرصفة بالجزيرة الوسطي للمدينة علي جانبي الطريق، وقامت فرق الإنارة بصيانة كشافات ليد لعدد 30 عامود إنارة، بمنطقة جنوب الدائري وبئر خلاوي وشارع فندق الواحة القديمة وشارع وطني بمدينة الباويطى.
وكثفت الوحدة المحلية لقرية منديشة حملات النظافة الموسعة ورفع وتفريغ صناديق القمامة من الشوارع كما تم رفع مخلفات القمامة بشارع منديشة الرئيسي وشارع العجوز ومدخل مركز الشباب وشارع التوحيد .ورفعة الوحدة المحلية لقرية القصر مخلفات القمامة من ميدان النافورة بقرية القصر وشارع الوحدة المحلية لقرية القصر وشارع مكتب مسجد الفتح كما تم البدء في إنشاء ووصب البلدورات الخرسانية بطريق الابراج الجديد بمدينة الباويطي بطول 2.200 كم تقريبا.
رفع المخلفات من شوارع الواحات البحرية
رفع المخلفات من شوارع الواحات البحرية
صيانة الأعمدة
رفع المخلفات من شوارع الواحات البحرية