شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة تطوير مستشفى بدر الجامعى حيث تم تجهيز وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية داخل المستشفى وبدء العمل بأحدث الأجهزة يأتى ذلك تحت ريادة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والتعليمية، وتحت إشراف الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفي مدير مستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى.

أشاد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، فى بيان بتضافر كل الجهود الجماعية فى عملية التطوير التي تتم بأستمرار على أعلى مستوى بمستشفي بدر الجامعي لتظهر فى أبهى صورة لها لتقديم خدمات طبية كبرى، وتوفير كافة التخصصات لتلبية احتياجات المرضى، موضحًا أنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة بالمستشفى الجامعي المجهزة بأحدث الإمكانات، لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة.

أفاد الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذا التطوير يأتى في إطار دور جامعة حلوان لتقديم خدمة طبية مميزة للمترددين على المستشفى، وسعي الجامعة إلى التطوير المستمر، في إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى، موجها سيادته الشكر إلى البنك الأهلي المصري لدوره في التبرع وتجهيز وحدة القسطرة بأحدث الأجهزة.

أعلن الدكتور وليد السروجى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الاجهزة وأكثرها تطورا بمصر، واحدث أجهزة موجات صوتية للقلب ورعاية قلب حديثة التجهيز، ويتم استقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى جاهزية المستشفى باحدث اجهزه لجراحات القلب المفتوح و الصدر بفريق طبى متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم، و تم رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وزيادة القدرة الاستيعابية بها وجارى الإنتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للإستعداد لتشغيلها فى المرحلة الثانية.