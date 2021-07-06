شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغرم أصحاب معارض سيارات لتعديهم على رصيف المشاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة، حملات لرفع إشغالات بحى العجوزة، ومنطقة أرض اللواء، شملت رفع كافة الإشغالات التى تتسبب فى تعطيل الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الكافيهات والمقاهى التى تقدم الشيشة وإزالة الحواجز الحديدية التى تعوق سير المشاة، وأسفرت الحملة على غلق 6 كافيهات تقدم الشيشة وتم مصادرة محتوياتها وإيداعها بمخازن الحى .

وشملت الحملة شارع محمد شكرى وشارع المتحف الزراعى وشارع الإسراء المهندسين وشارع الفلاح وشارع المراغى ويمين المحور وشارع محمود عسران وشارع الصفطاوى بأرض اللواء، كما تم تنفيذ حملة على معارض السيارات بشارع أحمد عرابى، وذلك للتعدى على رصيف المشاه والانتظار المخالف، وتم "كلبشة" كل السيارات المتعدية على الشارع، وتغريمهم طبقا للقانون، بمتابعة من اللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة.

وشنت محافظة الجيزة حملات لرفع الحواجز الحديدية وإطارات السيارات التى تستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالشوارع وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية لإزالة التعديات من نهر الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .