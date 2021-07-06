شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 75 رحلة دولية على متنها آلاف الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، على مدار نصف اليوم التشغيلى أكثر من 10 آلاف راكب على متن 75 رحلة دولية قادمة من عدة جهات

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن الرحلات التى وصلت كانت من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك فرانكفورت موسكو فيينا أسطنبول زيورخ سانت بطرس برج تورنتو دبى الشارقة أبوظبى الرياض جده المدينه القصيم أربيل بغداد عدن الدوحة الخرطوم دمشق والعديد من الوجهات الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.