شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير اليوم 62 رحلة جوية لنقل 5205 ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 62 رحلة جوية، بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من بغداد، تورنتو، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لارناكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، باريس، روما، جنيف، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، ميلانو، البحرين، الخرطوم، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 5205 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.