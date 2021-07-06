سفيرة مصر فى كوتونو تبحث دخول الدواء المصرى إلى سوق دولة بنين

القاهرة - سامية سيد - بحثت سفيرة مصر فى كوتونو السفيرة أمل عفيفى مع وزير الصحة فى بنين "بنيامين هولنكباتن"، دخول الدواء المصرى إلى سوق بنين.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء يأتي في إطار جهود فتح أسواق جديدة لقطاع صناعة الدواء المصري، حيث أوضحت السفيرة أن هذا المجال يمكن أن يكون أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين.

كما تناولت السفيرة أمل عفيفي، أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والدورات التي تنظمها في مجال الطب والصيدلة للأطباء والممرضين في بنين والقارة الأفريقية.

من جانبه، عبر وزير الصحة ببنين عن تقدير بلاده الشديد لهذه الدورات التدريبية وما تمثله من فرصة ممتازة للأطباء والأطقم الطبية في بنين للتعلم والتطور واكتساب الخبرات.

