شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 63 رحلة جوية لنقل 5372 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران غدا، الأربعاء، 63 رحلة جوية بمعدل 47 رحلة دولية إلى كل من دبي، بغداد،كازابلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، أبوجا، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، واشنطن، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأبو سمبل، و 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5372 راكبا.

تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.