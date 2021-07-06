شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن إطلاق منظومة كارت الفلاح فى الإسكندرية والسويس والنوبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع فريق عمل الوزارة المسئول عن كارت الفلاح بحضور المهندس على المنوفى رئيس هيئة المساحة المصرية وبعض قيادات الهيئة المسئولين عن المنظومة حيث تم استعراض اخر تطورات المحافظات التى لم يتم إطلاق فيها الخدمة ونسب التطابق.

وبعد التأكد من تحقق النسبة المطلوبة بأكثر من 85% أعطى وزير الزراعة تعليماته بإطلاق المنظومة فى محافظتى الإسكندرية والسويس وأيضا منطقة النوبارية وبذلك يكون قد تم اطلاق المنظومة فى كل أنحاء الجمهورية.

وقال القصير، إن لكارت الفلاح إيجابيات عديدة تتمثل في وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير قاعدة بيانات عن القطاع الزراعي تساعد في اتخاذ القرار ورسم السياسات الزراعية وسوف يدعم المزارعين ومنظومة التحول الرقمى.

وأكد أهمية الاستمرار فى التنسيق مع هيئة المساحة والشركة التى تدير المنظومة لتعظيم الاستفاده من البيانات والتقارير والتطوير المستمر لها لما يضمن تعظيم كفاءة استخدام البيانات مع وضع آليات لضمان استمرارية واستدامة المنظومة بعد إطلاقها وأيضا آليات التشغيل بما يحقق أهدافها تمشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزراعة بمصر الرقمية.