شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تعلن تشغيل 24 أتوبيسا مكيفا بـ10 جنيهات للتذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، تشغيل 24 أتوبيسا مكيفا، على خطين جديدين بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، تحت إشراف الهيئة، سعة 36 راكبا للأتوبيس الواحد، حيث تم تشغيل خط رقم "3000" من ميدان لبنان – رمسيس – مطار القاهرة"، والخط الثانى رقم 3001 من حدائق الاهرام – رمسيس – كلية بنات عين شمس.

ومن جانبه أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام باالقاهرة، أنه في إطار توجيهات الواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تم تشغيل الخطوط الجديدة ضمن خطة تشجيع شركات النقل الجماعى الخاصة والتى تشرف عليها هيئة النقل العام، وتشجيعا للاستثمار وتشغيل وإضافة خدمات مميزة لجمهور ركاب القاهرة الكبرى.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أن الخطوط الجديدة مكيفة وتأتى ضمن خطة تطوير أسطول الهيئة وتكثيف الخطوط لمنع الإزدحام بسيارات النقل العام، مشيرا إلى أنه تم تشغيل الخطوط بشكل تجريبى بسعر 10 جنيهات للتذكرة.

يذكر أنه تم توقيع عقد اتفاق مشترك بشأن تعديل 2262 أتوبيساً تابعة لهيئة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والموقع بين وزارات البترول، والمالية، والتنمية المحلية، والدولة للإنتاج الحربي، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.