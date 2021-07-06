شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين الأوقاف ومجمع الفقه الإسلامى بجدة لمواجهة وتفنيد الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور قطب مصطفى سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامى بجدة، وذلك لبحث أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ومجمع الفقه الإسلامى، ولاسيما ما يتصل بقضايا التجديد والمستجدات العصرية، وفهم مقاصد الكتاب والسنة، ومواجهة وتفنيد الفكر المتطرف ، ونشر الفكر الإسلامى الصحيح الرشيد المستنير ، وبيان أوجه العظمة والسماحة فى حضارتنا الإسلامية الراقية.

وأهدى وزير الأوقاف للدكتور قطب مصطفى سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامى بجدة نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والتى لاقت ثناءً كبيرًا من فضيلته، حيث أشاد بما تضمنته من رؤى تجديدية مستنيرة تؤصل لفقه الواقع تأصيلاً متميزًا.

واتفق كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور قطب مصطفى سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامى بجدة على الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ومجمع الفقه الإسلامى بجدة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه الشكر لوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية والوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذى وصفه بالشجاع، لما لقيه من حفاوة وترحيب بالغين، بما ينم عن عمق ومتانة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأشاد جمعة، بما لمسه من جدية بالغة فى مواجهة الفكر المتطرف والحرص البالغ من القيادة السعودية الحالية سياسية ودينية ممثلة فى وزارة الشئون الإسلامية على نشر معانى الوسطية والاعتدال ومواجهة واستئصال الأفكار والجماعات المتطرفة ، وكذلك ما لمسه من عناية بالغة بطباعة المصحف الشريف بمجمع الملك فهد بن عبد العزيز.