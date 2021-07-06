شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: سنلاحق الجماعة الإرهابية فكريا فى مختلف دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما قامت به مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصبح محل شهادات دولية عظيمة، مضيفا أن الرئيس السيسى شجاع أنقذ وطنه من الإرهاب.

وأضاف محمد مختار جمعة، أن الجماعات المتطرفة كانت تدعى أنهم حماة الدين، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية خطر على الدين والدولة، وأن بعض عناصرها تجيد التقية ويجب علينا التحلى باليقظة وينبغى ألا يسمح لها بإعادة نفسها مرة أخرى.

وطالب وزير الأوقاف، بعقد العديد من المؤتمرات لكشف خداع الجماعات الإرهابية، متابعا: "سنلاحق الجماعة الإرهابية فكريا فى مختلف دول العالم، نبنى شراكات فكرية مع معظم الدول لاستئصال الفكر الإخوانى، عندما نبنى هذه الشراكات الفكرية نستطيع أن نفكك هذا الفكر الإرهابى وسنتعقب هذا الفكر حيث كان، الجماعات الإرهابية لا تعرف إلا الهدم".

ولفت الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى أنه تم افتتاح 1500 مسجد خلال 10 أشهر، مشيرا إلى وضع آلية جديدة لبناء المساجد.

جاء ذلك خلال، ورشة ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان: "30 يونيو والجمهورية الجديدة"، بحضور وزراء التخطيط والأوقاف والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وكبار الكتاب والمفكرين والإعلاميين.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، نظم من قبل جلسة حوارية مفتوحة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ فى ماسبيرو.