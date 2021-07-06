شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الجيزة تقرر توصيل المياه مجاناً لعددٍ من الأسر الأكثر احتياجا بالصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى تنمية المجتمع، مشيرا إلى أن بناء شراكات فعالة بين الشركات التابعة وتلك المؤسسات، يساهم فى تعظيم الاستفادة من خلال المساهمة لتوصيل الوصلات المنزلية للأسر الغير القادرة.

وأضاف، أن الشركة قامت بتوصيل مياه الشرب لعددٍ من الأسر الأكثر احتياجًا بقرى أرض البنك وعزبة السلام وأرض أبو فيصل التابعة لمركز الصف بالجيزة، في إطار بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومؤسسة محبي خاتم المرسلين للتنمية والأعمال الخيرية، في ضوء تعزيز دور المشاركة المجتمعية بالشركة في تنمية المجتمع.

وأكد المهندس منصور بدوى، علي ترحيبه بالتعاون المثمر مع المؤسسة، مشيداً بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في رفع العبء عن تلك الأسر بمحافظة الجيزة.

وتابع أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بالمشاركة المجتمعية لافتاً إلي أهمية الشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام في النهوض بمستوي معيشة المواطنين.