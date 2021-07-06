شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس السيادة السودانى يبحث مع السفير المصرى بالخرطوم تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي السودانى، الدكتور صديق تاور، بمكتبة بالقصر الجمهورى اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، السفير حسام عيسى بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وقال السفير حسام عيسى، فى تصريح صحفى، إن اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، وصولاً لمرحلة التكامل المنشود.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى أهمية الإستفادة القصوى من المنح الدراسية التى يقدمها الأزهر الشريف للسودان خلال العام الدراسى الحالى والتى يبلغ عددها 220 منحة، تشمل البكالوريوس والمعاهد الأزهرية والدراسات العليا.

وأشار السفير حسام إلى أن اللقاء بحث سبل معالجة ومجابهة أى مشاكل وعقبات تواجه الجاليتين السودانية والمصرية فى البلدين عبر الاجراءات والقوانين الخاصة بذلك، وقال "اتفقنا على إتخاذ خطوات هامة فى هذا الصدد فى إطار المصلحة المشتركة".