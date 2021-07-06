شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تخصيص 19 ألفا و600 منفذا لصرف المعاشات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد منافذ صرف المعاشات يبلغ 19 ألفا و600 منفذا على مستوى الجمهورية وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر يونيو الماضى.

فيما يستمر بنك ناصر الاجتماعىُ فى صرف معاشات من المنافذ مع الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات بنسبة 13% تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات.

وأصدرت وزيرة التضامن تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، فى بنك ناصر، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.