وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة المقبلة بمسجد "نور الإيمان" بمدينة العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يُلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة من مسجد "نور الإيمان" بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ عبدالله عزب،ة وتدور حول موضوع"فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح"، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويلتقي وزير الأوقاف، الجمعة، القيادات الدعوية بمحافظة الشرقية، قبل صلاة الجمعة، بديوان المحافظة، بحضور المحافظ اللواء ممدوح غراب.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت افتتاح 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، يوم الجمعة المقبل، بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي، وحتى الآن 1526 مسجدًا، منها 1406 جديدة، و 120 مسجدًا صيانة وترميمًا.