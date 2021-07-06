وزير الأوقاف يبحث مع أمين عام مجمع الفقه بجدة مواجهة الفكر المتطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الثلاثاء، بمقر الوزارة، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدكتور قطب مصطفى سانو.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون مع مجمع الفقه الإسلامي، ولا سيما ما يتصل بقضايا التجديد والمستجدات العصرية، وفهم مقاصد الكتاب والسنة، ومواجهة وتفنيد الفكر المتطرف، ونشر الفكر الإسلامي الصحيح الرشيد المستنير، وبيان أوجه العظمة والسماحة في حضارتنا الإسلامية الراقية.

وأشارت إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة أهدى أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجده، نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والتي لاقت ثناءً كبيرًا من أمين المجمع، وأشاد بما تضمنته من رؤئ تجديدية مستنيرة تؤصل لفقه الواقع تأصيلاً متميزًا.

واتفق وزير الأوقاف وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة، على الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك بين الجهتين.