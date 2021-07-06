مختار جمعة: نواجه التطرف لا التدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الاوقاف، ان الوزارة استطاعت Hن تخلص المنابر ممن أسماهم دعاة الفتنة، مضيفا: استعدنا كل المنابر ومن كل المتطرفين واستطعنا رفع راية التجديد ولا مكان للمتشددين على منابرنا وفهم صحيح الدين يسهم في بناء شخصية سوية قوية.

وتابع في مؤتمر بالأعلى للإعلام عن " 30 يونيو والجمهورية الجديدة" قائلا: نواجه التطرف لا التدين، الدول لا تواجه التدين بل تدعم التدين الوسطي بدليل المساجد التي تم افتتاحها.

وواصل وزير الأوقاف: سألني أحد السفراء لإحدى الدول الصديقة الكبيرة هل يمكن أن يعود الإخوان مرة أخرى وكانوا لا يزالون في الميدان حينها قلت بلا تردد: لا

فقال: من أين هذه الثقة.

قلت: في السابق كان الصراع بين الإخوان والأنظمة والشعب كان بعضه مخدوعا بهم، لكن في عام حكمهم كشف طبيعتهم الاقصائية، ضاربا المثل بالاعلان الدستوري الذي أعنه الرئيس المعزول محمد مرسي والذي حصن بموجبه قراراته من الطعن.

تابع: دورنا ليس وأد الفكر الاخواني في مصر ولكن ملاحقته في العالم، تبني شراكات قوية مع دول لاستئصال الفكر الاخواني مثل السعودية والامارات والبحرين.