كرم جبر يعلن إطلاق مبادرة بعنوان 30 يونيو والطريق إلى الجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للاعلام، إنه عندما خرج الشعب المصري بكل طوائفه في 30 يونيو، فقد خرج ليخلص البلاد من الإخوان، وكان يهدف أيضا إلى التطلع للمستقبل وأن يسترجع أمجاد الوطن.

وأضاف: كان الناس يبحثون عن المنقذ، وشاءت الأقدار ان يكون الرئيس السيسي هو المنقذ، واتحدت إرادة الشعب مع الرئيس في استعادة الوطن.

وتابع: كنا ننام على أصوات الخوف ونستيقظ على الدم، وكان يحكمنا جماعة تعلو بالوقوف فوق الدماء وليس ببناء الخير، وقد أرادت استباحة دم المصريين والتفريط في التراب الوطني وتسببت في العديد من الأزمات، ولو استمرت لاستحال توفير الخبز للشعب.

ونوه: لم يكن الخروج لخلع الجماعة فقط ولكن لاستعادة الدولة الوطنية القوية وحماية شعبها، وكذلك لتفويض الرئيس في أن يبني الدولة الحديثة

وتابع: تحيا مصر تعني البناء وليس الهدم، ومصر الجديدة تخلق توازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإنسانية.

وكشف عن إطلاق مبادرة بعنوان 30 يونيو والطريق إلى الجمهورية الجديدة، وسوف تستمر فعالياتها خلال الشهور القادمة.

وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان «٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة»، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.