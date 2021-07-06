الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 2400 من زوار معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية الصحية لأكثر من 5 آلاف زائر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، تحت رعاية السيد عبدالفتاح السيسي، والذي يقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك منذ انطلاق المعرض في 30 يونيو الماضي وحتى أمس الإثنين.

يأتي ذلك ضمن خطة التأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار حرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية بجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة للدولة، اهتمامًا بالصحة العامة للمواطنين بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التواصل المجتمعي تجوب جميع ساحات وأروقة المعرض لتقديم التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للمشاركين في المعرض، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع التزاحم، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية (كمامات، كحول) على رواد المعرض، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية.

وأضاف "مجاهد" أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 2400 زائر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال 6 عيادات متنقلة بمحيط المعرض تقدم خدمات قياس ضغط الدم والسكر ضمن "مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، بالإضافة إلى الخدمات الطبية ضمن "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة"، كما تضم العيادات أدوية طوارىء ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية لحالات الطوارىء، مؤكدًا استمرار تقديم الخدمات الطبية والوقائية بالمعرض حتى الانتهاء من جميع فعالياته.

وأكد "مجاهد" الدفع بـ 10 سيارات إسعاف للتأمين الطبي وتقديم الخدمات الإسعافية لزوار المعرض، من ضمنها سيارة ذاتية التعقيم لنقل أي حالة قد يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا طبقًا لخطة الإخلاء الطبي المقررة وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة بالمعرض.

ولفت إلى قيام فريق من قطاع الطب الوقائي بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة تطهير وتعقيم كافة أنحاء المعرض على مدار اليوم، بالإضافة إلى المراقبة الدورية على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات المحيطة حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين خلال فترة إقامة المعرض.

وأشار "مجاهد" إلى إجراء تحاليل (PCR) لفيروس كورونا المستجد، لزوار المعرض من الجنسيات المختلفة للاطمئنان عليهم قبل العودة إلى بلادهم وفقًا لمتطلبات دولة السفر في هذا الشأن، وذلك من خلال فريق طبي من المعامل المركزية بوزارة الصحة تم تخصيصه بمعرض الكتاب لسحب العينات من ضيوف مصر الكرام.

وذكر "مجاهد" أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بجميع منافذ الدخول للبلاد من خلال الحجر الصحي، مشيرًا إلى عدم السماح بدخول البلاد إلا بعد مراجعة الحصول على شهادة (PCR) تفيد الخلو من الفيروس، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، أو الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقي الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية قبل 14 يومًا من الوصول للبلاد.