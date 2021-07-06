سر "فيديو كول" أوقع لص هواتف أعلى كوبري الجامعة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لص هواتف محمولة قاده حظه العثر للاستيلاء على هاتف شخص كان يتحدث حينها مع والدته "فيديو كول" لتلتقط الأم صورة للسارق نشرها ابنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لينتهي الأمر بضبط المتهم.

بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة هاتفه المحمول بمنطقة كوبري الجامعة بالجيزة أثناء إجراء مكالمة بتقنية "فيديو كول" مع والدته.

حيث فوجىء بسير دراجة نارية عكس الاتجاه وقيام قائدها بسرقة هاتفه المحمول وتمكنت والدة المذكور من التقاط صورة للسارق خلال المكالمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحديد هوية مستخدم الهاتف وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.