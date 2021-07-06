27 يوليو.. الحكم في قضيتين جديدتين من مرتضى منصور ضد سما المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضيتين جديدتين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، يتهم فيهما سما المصري بسبه وقذفه للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.

وسبق أن أجلت المحكمة قضية ثالثة لجلسة 14 يوليو المقبل مع إخلاء سبيل المتهمة، لكنه لم يطبق لاستمرارها بقضاء عقوبة بالحبس 3 سنوات ونصفا بقضية التحريض على الدعارة وسب ريهام سعيد.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.