شكرا لقرائتكم خبر عن "ساطور" زوجة الابن يهشم رأس عجوز فى الدقهلية ويصيبها بـ60 غرزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكن ضباط مباحث مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز التعدي على سيدة بساطور، حيث تبين تعدى زوجة ابنها عليها بالساطور بسبب خلافات بينهما.
تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي دكرنس العام إلى مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول سيدة مسنة، تعانى من تهشم رأسها نتيجة التعدي عليها باآلة حادة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال السيدة أكدت أن هناك سيدة طرقت باب المنزل، وبعد أن فتحت لها وجدتها منتقبة، فانهالت عليها بالساطور، وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية عن تورط زوجة ابنها فى الحادث.
تم القبض على المتهمة، وبمواجهته اعترفت بارتكاب الجريمة وقيامها بالتوجة إلى مسكن حماتها فى الليل، والإستعانة بالساطور الخاص بزوجها الذى يعمل جزارا، واتجهت إلي منزل حماتها وانتظرت انتهاء حماتها من أداء صلاة الفجر وتعدت عليها بالساطور بأكثر من طعنة وذلك لخلافات بينهما.
وقالت المتهمة فى التحقيقات: "توجهت إلى منزل حماتى فى الليل، وقمت باارتداء نقاب لعدم الكشف عن شخصيتي، واعتديت عليها بالضرب أكثر من مرة بسبب خلافات أسرية بيننا".
وأكد مصدر أمنى أن كاميرات المراقبة أظهرت الواقعة، وأنها تسببت فى إصابة السيدة العجوز بأكثر من 60 غرزة فى الرأس، وتم نقلها ووضعها تحت إشراف طبى متكامل، موضحا أن الساطور كان قديما وهو ما تسبب فى إصابتها فقط.
تم تحرير المحضر رقم 8026 لسنة 2021 جنح مركز دكرنس وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.