شكرا لقرائتكم خبر عن "ساطور" زوجة الابن يهشم رأس عجوز فى الدقهلية ويصيبها بـ60 غرزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن ضباط مباحث مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز التعدي على سيدة بساطور، حيث تبين تعدى زوجة ابنها عليها بالساطور بسبب خلافات بينهما.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي دكرنس العام إلى مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول سيدة مسنة، تعانى من تهشم رأسها نتيجة التعدي عليها باآلة حادة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال السيدة أكدت أن هناك سيدة طرقت باب المنزل، وبعد أن فتحت لها وجدتها منتقبة، فانهالت عليها بالساطور، وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية عن تورط زوجة ابنها فى الحادث.

تم القبض على المتهمة، وبمواجهته اعترفت بارتكاب الجريمة وقيامها بالتوجة إلى مسكن حماتها فى الليل، والإستعانة بالساطور الخاص بزوجها الذى يعمل جزارا، واتجهت إلي منزل حماتها وانتظرت انتهاء حماتها من أداء صلاة الفجر وتعدت عليها بالساطور بأكثر من طعنة وذلك لخلافات بينهما.

وقالت المتهمة فى التحقيقات: "توجهت إلى منزل حماتى فى الليل، وقمت باارتداء نقاب لعدم الكشف عن شخصيتي، واعتديت عليها بالضرب أكثر من مرة بسبب خلافات أسرية بيننا".

وأكد مصدر أمنى أن كاميرات المراقبة أظهرت الواقعة، وأنها تسببت فى إصابة السيدة العجوز بأكثر من 60 غرزة فى الرأس، وتم نقلها ووضعها تحت إشراف طبى متكامل، موضحا أن الساطور كان قديما وهو ما تسبب فى إصابتها فقط.

تم تحرير المحضر رقم 8026 لسنة 2021 جنح مركز دكرنس وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.