إجلاء أكثر من 20 ألف شخص بسبب فيضان جنوبى غرب الصين

القاهرة - سامية سيد - أجلت السلطات الصينية، أكثر من 20 ألفا شخص بعدما تسببت الأمطار الغزيرة فى ارتفاع منسوب الأنهار فى تشونغتشينغ التى تعد أحد أكبر المدن الصينية جنوبى غرب الصين.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أن السلطات المحلية أجلت السكان من المناطق المجاورة لضفة النهر وكذلك المناطق المنخفضة، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر حتى الآن،

من جانبها، أوضحت المحطة الهيدرولوجية لمدينة تشونغتشينغ أن منسوب المياه فى ستة أنهار تخطى مستوى الخطر بعدما ضربت أمطار غزيرة معظم أجزاء المدينة.