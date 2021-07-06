شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: عرض فرنسى للمشاركة فى تنفيذ الخط السادس للمترو والان مع تفاصيل الخبر

وأشارت المصادر إلى أن الشركة التى سيتم اختيارها ستقوم بإجراء الدراسات السابقة لتنفيذ المشروع، على أن تتولى تنفيذ هذا المشروع بشراكة مع شركات مصرية وتدبير تمويله اللازم.

وأضافت المصادر لليوم السابع، أنه يوجد مفاضلة بين العرض الفرنسى وعرض أمريكى سبق وتقدمت به شركة بكتل الأمريكية التى أبدت رغبتها في تنفيذ خط المترو الجديد بشراكة مع شركات محلية، مع التعهد بتقديم عرض تمويلى في صورة قرض ميسر يغطى تكلفة المشروع.

والخط السادس للمترو سيكون طوليا مــوازى للخط الأول (المرج ـ حلوان)، ويهدف على تخفيف الضغـط عـلى الخط الأول مع امتداده لأمـاكن مزدحمة بالسكان لا تصل إليها خطوط المترو الحاليـة، مشيرة إلى أن تدرس حاليا الخيارات التمويلية التي تقدمت بها الشركات العالمية لتغطية تكلفة المشروع.

ويبدأ الخط السادس من منطقة الخصوص حيث التقاطع مع الطريق الدائرى، ليستمر بمحاذاة ترعة الاسـماعيلية حتى مـنطقة شـرق شـبرا الخيمة ممتدا حتى مـيدان السـواح متجها إلى شارع بـورسعيد حتى منطقة غمرة حيث التقاطع مع الخط الأول، ثم يمتد إلى باب الشعرية ليتقاطع مع الخط الثالث متجها إلى ميدان السيدة زينب ثم حديقة الفسطاط ليتقاطع مـع الخط الـرابع للمترو.

ومخطط يصل الخط السادس حتى منطقة المعادى الجديدة بجوار منطقة القمر الصناعى، شاملا 24 محطة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، بحيث تمتد المرحلة الأولى في المسافة من منطقة الخصـوص وحتى غمرة بطـول 13.3 كم شاملة عدد 12 محطة وستكون عبر كوبرى علوى نتيجة وجود نفق الصرف الصحى الرئيسى مـحافظة القاهرة، بينما تمتد المرحلة الثانية من غمرة حتى المعادى وسيكون مسارها نفقى شاملا 12 محطة أيضا.