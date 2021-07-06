شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية حتى ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك لاستمرار طرح اللحوم الطازجة بكافة أنواعها وكذلك المجمدة للمواطنين، وذلك لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كذلك استمرار فتح المخابز البلدية خلال أيام عيد الأضحى كما سيتم السماح لاى صاحب مخبز ان يتقدم بطلب للحصول لأعلى إجازة بحيث لا يتجاوز عدد الذين سيتم السماح لهم 30%، لضمان توافر الخبز المعدم للمواطنين باستمرار.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن استعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك أن هناك مخزون كبير من كافة السلع الأساسية تكف احتياجات المواطنين لعده أشهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات حيث يكفى القمح لـ 6.3 أشهر والزيت لأول مرم يكسر حاجز الـ 6 أشهر كذلك توفير كميات كبيرة من الأرز بجانب بدء موسم حصاد الأرز في منتصف سبتمبر المقبل مما سيعزز أيضا المخزون الاستراتيجي من سلع الأرز.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز وذلك للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجى لكل مخبز خلال أيام العيد وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتى تصرف دقيق بلدى مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.