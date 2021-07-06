شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن توريد 3.6 مليون طن قمح لأول مرة منذ عشرات السنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية إغلاق موسم القمح غدا الأربعاء، بعد توريد ما يقرب من 3.6 مليون طن قمح محلى هذا العام ويعد ذلك أكبر كميات قمح محلى موردة على مدار العشرات السنوات الماضية.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بسحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2021 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التموينى، وطبقًا لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجان المُشكلة طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية وتوريد الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بصرف مستحقات الموردين أولا بأول، وذلك خلال 48 ساعة من التوريد، لافتًا إلى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددًا على أنه لن يتم استلام أية إقماح بالشون الترابية، مؤكدا على وجود لجنة فى كل موقع لاستلام القمح المحلى، وأن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت بشكل كبير مع المشروع القومى للصوامع والذى تبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لإنشاء 50 صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014، وأن نقاط استلام الأقماح تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام، وأن الأقماح التى يتم استلامها فى الشون المطورة يتم نقلها تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.