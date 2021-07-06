شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن طرح لحوم ضأن مبردة بـ95 جنيها للكيلو بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب طرح لحوم ضأن سوداني مبردة بسعر 95 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى توفير 8 آلاف رأس عجل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، أنه سيتم توفير 1760 طن لحوم سودانية طازجة استعدادا لعيد الأضحى بجانب توفير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز وذلك للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجى لكل مخبز خلال أيام العيد وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتى تصرف دقيق بلدى مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.