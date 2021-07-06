شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الوهاب عبد الرازق يعلن فض الانعقاد الأول لـ"الشيوخ": نودع نشاطا ‏تشريعيا دءوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة بمناسبة انتهاء الدور الأول من الفصل التشريعي الأول المجلس، أكد خلاله علي ما بذله المجلس دون كلل أو ملل من جهد تشريعي فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.

وأضاف عبد الرازق، "إننا نودع فترة برلمانية من النشاط ‏ التشريعي الدءوب،عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة، عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع فى‏ مواجهة جائحة كورونا فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركناوحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة فيطريق البناء الديمقراطي مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.

واضاف عبد الرازق موجها حديثة إلي أعضاء المجلس : "لقد أكدتم عمليًا أن مجلس الشيوخ له دور مهم فى الحياة النيابية المصرية نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، إذ يتولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة وبذلك تكتمل فى مصر أركان المنظومة التشريعية.

وتابع عبد الرازق، "لقد كان لصدق تعاونكم عظيم الأثر فيما أنجزه المجلس من عمل خلال هذا الدور، فهنيئًا لكم ثمار عملكم".