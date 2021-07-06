شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج بطاقات الرقم القومى فى نفس اليوم بالمراكز النموذجية للأحوال المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام قطاع الأحوال المدنية بعدد من الفعاليات ومن أبرزها إيفاد قوافل (مراكز تكنولوجية متنقلة) مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المميكنة) بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجاً بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – دمياط – المنوفية – مطروح – المنيا)، حيث تم إستخراج (10087 بطاقة رقم قومى – 24329 مصدراً مميكنة"، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية ، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" ، وبمناسبة الإحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر

كما تم إيفاد مأموريات خارجية للمنازل والمستشفيات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى والمصدرات المميكنة لكبار السن والحالات الإنسانية بكافة المواقع على المستوى (بالمجان) باشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، حيث تم إستخراج (186 بطاقة رقم قومى – 10 مصدراً من المصدرات المميكنة).

واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة .. فقد تقرر إفتتاح وتشغيل عدد من المواقع الجديدة النموذجية وبالمراكز التجارية الكبرى لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين دون التقيد بنطاق محال إقاماتهم ، وذلك على النحو التالى :-

• محافظة القاهرة (المجمع الأمنى أمام أكاديمية الشرطة – داندى مول بطريق "القاهرة/ الإسكندرية" الصحراوى – عزبة الهجانة بمدينة نصر بقسم شرطة مدينة نصر ثالث – منفذ مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة).

• محافظة الإسكندرية (مركز كارفور التجارى) ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير (سجل الجمرك بنقطة شرطة الأنفوشى).

• محافظة الدقهلية (مجمع الأحوال المدنية).

• محافظة الغربية (محلة زياد / مركز شرطة سمنود)

فضلاً عن تمديد ساعات العمل بسجلات (قليوب – طوخ – القناطر الخيرية – فاقوس – بندر بيلا - كفر الدوار) من الساعة 3 مساءَ .. حتى الساعة 9 مساءً.

كما إضطلع قطاع الأحوال المدنية بتفعيل الخدمة النموذجية التى يتم خلالها إصدار وتسليم أى من مصدرات القطاع الثبوتية (بطاقات الرقم القومى – مصدرات مميكنة) بذات اليوم بـ (10) مواقع نموذجية ، وفقاً للآتى:-

ـ مركزى الخدمات الخاصة والعاجلة (مقر ديوان القطاع – النموذجى بالعباسية).

ـ مراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية بـ (مول سيتى ستارز بمدينة نصر – مول مكسيم بالتجمهع الخامس – سيتى سنتر "كارفور" بالمعادى – الحمد بالتجمع الخامس – مول مصر مول – العرب بمدينة 6 أكتوبر – كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية)

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.