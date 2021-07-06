شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية ترفع الحجز التحفظى رسميا عن "إيفرجيفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها موافقة المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، رسميًا علي الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، قبل قليل، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتنسى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا غدًا.

وتقدم قبل قليل محامي هيئة قناة السويس، بطلب إلى المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز، من أجل إصدار قرار برفع الحجر على السفينة، وهو ما وافق عليه رئيس المحمكة، ومن المقرر أن بعد قليل محضر من المحكمة بالذهاب لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، والصعود على السفينة، بصحبة الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز على السفينة وإخطار ربان السفينة والطاقم المتواجد عليها، حتى يتثنى لهم، استكمال رحلتهم غدًا الأربعاء.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 17 قيادة محلية فى 8 محافظات

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 17 قيادة محلية بمحافظات دمياط والجيزة والقليوبية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية.

وكان اللواء محمود شعراوي، أكد أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية، لافتاً إلى الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وزير التموين يعلن طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح 39 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيه للكيلو القائم، وسيتم طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية على مستوى الجمهورية.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام خلال إيام عيد الأضحى.

وزير الرى السودانى يتوجه إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

توجه ياسر عباس وزير الرى السودانى إلى نيويورك، لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، نقلا عن قناة العربية.

وكان ياسر عباس قال إن ملف سد النهضة أصبح يهدد السلم والأمن الإقليميين، متوقعا أن يأخذ مجلس الأمن بالاعتبار مطالب السودان.

وأضاف وزير الرى السوداني، خلال مؤتمر صحفى، أن الخرطوم قبلت الوساطة الدولية، مفيدا بأن مجلس الأمن سيبحث أزمة سد النهضة تحت بند المادة الـ 6.

بدوره، قال عمر الفاروق الناطق الرسمي باسم الوفد السوداني المفاوض، أن السودان لم يعترض على حق إثيوبيا في الاستفادة من موارده المائية، مشددا على أن الخرطوم أقرت بحق إثيوبيا ولكن في الوقت نفسه اشترطنا أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ونهائى وملزم بخصوص سد النهضة.

أسعار الذهب فى مصر ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا في السوق المصري بقيمة 4 جنيهات، وذلك على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1805 دولار الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر ليسجل 786 جنيها للجرام من عيار 21، مع توقعات بمزيد من التغير في سعر الذهب بالسوق المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1805 دولار.