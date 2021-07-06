شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم (1) (MDC-2021) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت القوات المسلحة باختتام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم (1) (MDC-2021) والتى عقدت بهيئة الاستخبارات العسكرية بمشاركة (66) دارسا من الضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسى العسكرى وزوجاتهم من (31) دولة أفريقية وعربية وأوروبية من الدول الصديقة والشقيقة.

وتعقد تلك الدورة بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتعزيز وزيادة آفاق التعاون العسكرى وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة فى كافة المجالات وفى هذا الإطار قامت هيئة الاستخبارات العسكرية ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين بالإعداد والتجهيز وتنفيذ الدورة بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة وكل من (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية – الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية – المجلس القومى للمرأة).

بدأ الاحتفال بعرض التقرير الختامى للدورة أعقبه عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تضمن الأنشطة التى نفذت خلال الدورة والتى ساهمت فى تطوير وتنمية مهارات الدارسين فى مجال العمل الدبلوماسى والاستراتيجية والأمن القومى وأسلوب إدارة الأزمات الدولية، وكذا تنظيم العديد من لقاءات نقل الخبرة العملية وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المزارات السياحية والمناطق العسكرية .

وفى نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التخرج على الخريجين وعزف السلام الوطنى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمسئولين من وزارة الخارجية المصرية وبعض من السادة السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بالقاهرة.